NEÜ’lü öğrencilerden “Mevlana” konulu karma sergi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Öztürk, Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü münasebetiyle bu sergiyi düzenlediklerini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Öztürk, “Sergimizde genel olarak tuval üzerine akrilik çalışmalarımız, özgün baskı çalışmalarımız var. Hem öğrencilerimizin hem de akademisyen arkadaşlarımızın katkılarıyla hazırlanmış olan bir sergi. Plastik Sanatlar Öğrenci Topluluğunun ilk sergi etkinliği, inşallah devamı da gelecektir” diye konuştu.
Grafik Bölümünün Fotoğraf dersi kapsamında hazırlanan, öğrenci çalışmalarını bu sergiyle sunma fırsatı yakaladıklarını söyleyen Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Güngör, 744. Vuslat Yıldönümüne özel oluşturulan eserleri sanatseverlerle buluşturmak istediklerini ve ortaya güzel çalışmalar çıktığını kaydetti. Güngör, “Kendileri siyah fon kartonlarına, Mevlana’yla ilgili çeşitli görseller ve özlü sözler hazırladılar. Daha sonra el emeğiyle hazırladıkları eserleri farklı ışık kaynaklarıyla ışıklandırarak bu fotoğrafları ortaya çıkardık. Tabii öğrencilerimizin sergi açabilecek seviyeye gelmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Devamının da geleceğine inanıyoruz” dedi.
Öğrencilerin eserlerine ilgi büyük olurken, gençler de kendi eserlerinin sergilenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.
Sergi, 17 Aralık 2017’ye kadar Ali Gav Medresesinde ziyarete açık olacak.
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