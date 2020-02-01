Nevşehir Belediye Başkan Arı, Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı'nı ziyaret etti
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Spor Oyunları öncesi Nevşehir’de hazırlıklarını sürdüren Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı'nı kamp yaptıkları otelde ziyaret etti.
Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Arı, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde 31 Mart-7 Nisan'da Antalya’da gerçekleştirilecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'na Nevşehir'de hazırlanan milli takımı sporcuları ve teknik heyeti ile bir araya geldi.
Beraberinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ile birlikte milli takım kafilesini kamp yaptıkları otelde ziyaret eden Başkan Arı, sporcu ve teknik heyetle görüştü.
Dünyada down sendromlular için yapılan en büyük organizasyon olan ve 28 ülkeden 520 sporcunun katılacağı oyunlarda teknik heyet ve sporculara başarı dileyen Arı, 2019 Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 23 madalya kazanan milli takımdan bu yıl daha fazla madalya beklediğini söyledi.
Milli takımın müsabakalar öncesinde en iyi şekilde hazırlanabilmesi için Nevşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini kaydeden Arı, "Ben inanıyorum ki sporcularımız bu yıl daha büyük bir başarı göstererek yine göğsümüzü kabartacak. Geçtiğimiz yıldan daha fazla madalya kazanmaları için de kendilerinden söz aldım. Onlarla ne kadar gurur duysak az." dedi.
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Nevşehir Belediye Başkan Arı, Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı'nı ziyaret etti
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