Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı üyeleri, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen mehter takımının üyelerinden İlhan Kılıçtaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğraflarını tercih eden Kılıçtaş, yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy kullandı.

İsmail Zedelenmez de seçimini haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in yıkımları", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana yaptı.

Bayram Taşkıran ise oyunu haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.

Oylamaya sunulan fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten İlhan Kılıçtaş, AA çalışanlarını tebrik etti.

Kılıçtaş, "Fotoğraflara arkadaşlarla beraber baktık. Hepsi birbirinden güzel ve anlamlı. Özellikle Mevlevilerin ve Mehmetçiğimizin bulunduğu fotoğraflar ilgimi çekti. Mehmetçiğimiz ülkemiz için elinden gelen fedakarlığı yapıyor, bunu bir kez daha gördük. Anadolu Ajansını sürekli takip ediyorum, Türkiye ve yurt dışındaki gelişmeleri nitelikli şekilde bizlere yansıtıyor." dedi.

Bayram Taşkıran da fotoğrafları incelerken yıl boyunca yaşananları yeniden hatırladığı ifade ederek, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'da gol sonrası verdiği asker selamını yansıtan fotoğrafı gördüğünde duygulandığını dile getirdi.