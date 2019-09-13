Nevşehir Belediyesinin açtığı kurs kadınlara geçim kaynağı oldu
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından İŞKUR destekli açılan örgü bebek ve iğne oyası kursu sona erdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 ay süren kursa katılan 25 kadına günlük 30 lira cep harçlığı verilirken, kursiyerler ortaya çıkardıkları ürünleri sosyal medya hesapları üzerinden ve hediyelik eşya satışı yapan mağazalarda meraklıların beğenisine sundu.
Kursa katılan kadınlardan Nimet Saray, kurs sayesinde hem bir meslek öğrendiklerini hem de ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirterek kadınlara verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.
Senay, "Burada boş zamanlarımızı değerlendirirken hem güzel dostluklar kurduk hem de meslek öğrendik. Burada öğrendiklerim sayesinde hem 2 çocuk okutuyorum hem de cebimde harçlığım oluyor. Ürünlerim satılıp para kazandığımda çok mutlu oluyorum. Bir şeyleri başarmak ve para kazanmak öz güvenimi arttırdı." dedi.
Nuran Kaynar ise kurs sayesinde iğne oyası ile takı ve fular yapmayı öğrendiğini belirterek ortaya çıkardığı ürünleri çevresindekilere satarak gelir elde etmeye başladığını dile getirdi.
Kursun, gelecek aylarda yeniden düzenleneceği öğrenildi.
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