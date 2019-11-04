Nevşehir Belediyesi'nin MMA sporcusu dünya şampiyonu oldu
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın, Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında, 69 kiloda Dünya Şampiyonu oldu.
Belediyeden yapılan açıklamada, MMA sporcusu Yalçın'ın, İtalya'da düzenlenen Karma Dövüş Sporlarında Polonyalı rakibi İgowski İgor karşısında elde ettiği başarının ardından kendi kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde ettiği bildirildi.
Ankara'daki Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yalçın'ı başarısından dolayı tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "İtalya’da elde ettiği başarı ile ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan evladımızı tebrik ediyorum." dedi.
BENZER HABERLER
-
Karaman'da “Yönetici Gelişim Programı”
-
Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı
-
Nevşehir Belediyesi'nin MMA sporcusu dünya şampiyonu oldu
-
Sahte para şüphelilerini alışveriş poşetleri ele verdi
-
Öğretmene şiddete kısa filmle dikkati çektiler
-
Başkan Bilgin öğrencilere kitap hediye etti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.