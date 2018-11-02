Nevşehir Belediyespor, galibiyete odaklandı
NEVŞEHİR (AA) – TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, hafta sonunda kendi evinde oynayacağı Silivrispor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.
Nar beldesindeki tesislerinde antrenmana devam eden ekibi çalıştıran teknik direktörü Cüneyt Tiryaki, Silivrispor karşısında, saha ve seyirci üstünlüğünü kullanarak üç puan almak istediklerini belirtti.
Tiryaki, "Silivrispor karşılaşması için güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok iyi bir ekibe sahibiz ancak galibiyet hasretimiz var. Silivri galibiyeti ile bu hasreti dindirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar oynadığımız müsabakalarda puan kayıpları yaşadık. Ligin ilk yarısında 30 puana ulaşma amacındayız. Bu puan, bize ikinci yarı için ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Uzun lig maratonunda ipi göğüsleyen ekip, biz olacağız." dedi.
Kulüp Başkanı Yusuf Kaya ise galibiyete şartlandıklarını kaydederek, tüm taraftarları 4 Kasım Pazar günü Gazi Stadı'ndan oynanacak maça davet etti.
Kaya, "Şanssızlığımızı Silivrispor'u yenerek kırmak istiyoruz. Çok iyi bir oyun sergileyen ekibimizin başarısını üç puan serileri ile taçlandırmak istiyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımızın desteği ile hedeflediğimiz çıkışa başlama kararlılığındayız." diye konuştu.
Takımın deneyimli oyuncusu Melih Gökçek Tita, kaliteli bir futbol ortaya koyduklarını, hafta sonundaki maçta sahadan mutlu ayrılan taraf olacaklarını ifade etti.
Tita, "Nevşehir çok güzel bir şehir, taraftarlarımız da çok güzel. İnanıyorum ki, Silivrispor önünde iyi bir performansla kazanan ekip biz olacağız." şeklinde konuştu.
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