Nevşehir modern peynir pazarına kavuşuyor
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi tarafından Kapalı Pazar Yerinde bulunan peynir pazarı yenileniyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için kapalı pazaryeri içerisinde başlatılan iyileştirme çalışmaları kapsamında peynir pazarı yenileniyor.
Başkan Arı, Başkan Yardımcısı Ersan Erkut ve Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ile birlikte çalışmaları yerinde denetledi.
Arı, yapılan çalışmalarla günlük yaşantının bir parçası olan pazar alışverişini daha sağlıklı, temiz ve modern mekanlara taşımak istediklerini belirtti.
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