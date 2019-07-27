Nevşehir'de “Big Bus” hizmet verecek

NEVŞEHİR (AA) – Turistlerin üstü açık otobüslerle şehir turu yapmalarına olanak sağlayan "Big Bus", Nevşehir'de de hizmete giriyor.

Washington, Londra, Berlin, Hong Kong, Sydney, Roma, New York ve Paris gibi dünyanın ünlü turizm kentlerinde faaliyet gösteren Big Bus, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın girişimleri sonucu Nevşehir'de de hizmet vermeye başlayacak.



Bu kapsamda, Nevşehir ve ilçelerinde 12 ayrı durağı bulunacak olan tur otobüslerinin ilki kente geldi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'nın davetlisi olarak ilde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, otobüsü inceledi.

Arı, yaptığı açıklamada, internet üzerinden bilet alacak olan yerli ve yabancı turistlerin Göreme, Göreme Açık Hava Müzesi, Çavuşin, Paşabağ Vadisi, Zelve Vadisi, Avanos, Devrent Vadisi, Ürgüp, Ortahisar, Nevşehir ve Uçhisar Kalesi'ni üstü açık otobüslerle gezebileceklerini kaydetti.

Güzergahında 12 durağı bulunacak olan otobüslerin hareket merkezinin Nevşehir'de olacağını ifade eden Arı, dünyanın sayılı şehirlerinde gerçekleşen bu turun şehir merkezine yerli ve yabancı turistlerin çekilmesine ciddi bir katkı sağlayacağını belirtti.

Geçen hafta ihalenin tamamlandığını anlatan Arı, "12 duraktan oluşuyor. 45 dakika arayla otobüsler kalkacak. Kapadokya veya başka bir bölgede Big Bus için bilet almak amacıyla siteye girecekler, bu sitede şehrimizi de görecekler. Bu bize önemli bir tanıtım sağlayacak. Ciddi bir reklam ve tanıtım yüzümüz olacak." diye konuştu.