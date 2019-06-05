Nevşehir'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de kurtarmaya çalıştığı Fransız turist ile kayalıklarda mahsur kalan müze görevlisi, ekipler tarafından bulundukları yerden indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesine bağlı Ak Tepe mevkisinden Zelve Örenyeri’ne inmeye çalışan Fransız turist Bertrand Damien Lovis, yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı.
Bölgeyi gezen vatandaşlar, bayrak sallayarak kendisini fark ettirmeye çalışan turisti görünce durumu yakında bulunan müze görevlilerine bildirdi.
Müze çalışanı Mehmet Çalışkan da turisti kurtarmak isterken, kayalıklarda mahsur kaldı.
Daha sonra, olay yerine gelen jandarma, UMKE ve AKUT ekipleri kayalıklarda yaklaşık 3 saat mahsur kalan Fransız turist Lovis ile müze görevlisi Çalışkan'ı bulundukları yerden indirdi.
Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Lovis, gazetecilere, ekipler sayesinde olayın iyi sonuçlandığını ve bunu unutmayacağını belirtti.
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