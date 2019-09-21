Nevşehir'de toplu sünnet şöleni
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesince toplu sünnet şöleni düzenlendi.
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın oğlu Haktan Seymen Arı'nın da aralarında bulunduğu 50 çocuk, otobüslerle şehir turu yaptı.
Gezi sonrası Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'na gelen çocuklara burada çeşitli hediyeler dağıtıldı, ikramda bulunuldu.
Mehter takımı eşliğinde salonda yürüyen çocuklar, protokol üyeleri ve katılımcıları selamladı, Başkan Arı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim öncesi söz verdikleri bir etkinliği başlatmaktan mutlu olduklarını, şöleni gelecek yıllarda devam ettireceklerini söyledi.
Belediye Başkanı Arı, "Seçim döneminde söz vermiştik. Bu şehrin garibanını koruyacağız. Hem evliliklere ilk adımlarında hem de sünnet merasimini beraber yapacağımızı söylemiştik. Önümüzdeki yıllarda sayıyı daha da artırarak sünnet şölenini geleneksel hale getireceğiz. Ayrıca, gelecek yıldan itibaren toplu düğün törenleri de gerçekleştireceğiz." dedi.
Şölende, şarkıcı Metin Şentürk ve İbocan konser verdi.
-
TBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de
-
Motor tutkunları gazilerle Başkent'i turladı
-
Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
-
Nevşehir'de toplu sünnet şöleni
-
Allianz Türkiye çalışanlarıyla İstanbul ve İzmir’de çöp topladı
-
“Şehit Onur Yaman Çeşmesi” törenle açıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.