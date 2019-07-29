Nevşehir'de zincirleme trafik kazası
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 50 ET 666 plakalı minibüs, Nar-Çat kavşağında trafik ışıklarında bekleyen 50 AAG 949 plakalı minibüs ve 50 NH 187 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlarda bulunan hafif yaralıları ayakta tedavi etti.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
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