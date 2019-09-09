Nevşehir'den kısa kısa
NEVŞEHİR (AA) –
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında Nevşehir'e gelen Özbekistan heyeti, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.
Nevşehir'in yanı sıra Ankara, Konya ve İstanbul'da yerel yönetim çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunacak olan heyet üyeleri ile sohbet eden Başkan Arı, konuklarına Kapadokya bölgesi ve kent hakkında bilgi verdi.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan bölgede, belediye olarak turizm alanında yürüttükleri çalışmalarla ilgili paylaşımda bulunan Arı, heyetin sorularını cevapladı.
– Beşir Derneğinden aşure dağıtımı
Nevşehir'de, muharrem ayı nedeniyle Beşir Derneği tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Meteris meydanındaki etkinliğe katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kaselere aşure koyarak standa gelenlere ikram etti.
Başkan Arı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Muharrem ayının, ülkemizde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğimize katkı sağlamasını niyaz ediyorum. Hemşehrilerimizle bir arada olmak adına güzel bir etkinlik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın muharrem ayını yürekten kutluyorum." dedi.
– Başkan Arı'dan öğretmenlere çiçekli kutlama
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle şehir merkezindeki tüm okulların öğretmenler odasına çiçek ve kutlama mesajı gönderdi.
Kent merkezindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev yapan öğretmenleri kutlayan Arı, mesajında, iyi yetişmiş bir neslin, ülkenin en kıymetli sermayesi olacağını vurgulayarak Türkiye'yi başarıya ulaştıracak kurumun okullar, en önemli aracın ise eğitim olduğunu kaydetti.
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