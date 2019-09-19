Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki çeşitli noktalarda, alt ve üst yapının yenilenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarında yarım asırlık içme suyu boruları ve yaklaşık 80 yıldır kullanılmakta olan atık su hattının tamamen yenilenerek bölgeye yağmur suyu drenaj hattı döşendiği belirtildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla başlatılan sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışması ile kent merkezinin daha modern bir görünüme kavuşması için başlatılan proje kapsamında, Tahmis ve Hastane caddesi ile Ada sokakta alt yapı yenileme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu alanlardaki asbest riski olan boruların değiştirilmesiyle vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşacağı, aynı zamanda da altyapıdan kaynaklanan su kesintilerinin önleneceği ifade edilirken, çalışmaların ekim ayının ilk haftasından tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

– Nevşehir Belediyespor'a forma sponsoru

HDI Sigorta, Nevşehir Belediyespor'un yeni forma sponsoru oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ile İstanbul’da biraraya geldi.

Kırmızı beyazlı ekibin yöneticileri ve genel müdür Hancıoğlu arasında yapılan görüşme sonrasında HDI Sigorta'nın 2019-2020 futbol sezonunda Nevşehir Belediyespor'un yeni forma sponsoru olması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Yapılan anlaşma ile TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un iç saha ve deplasmanda oynayacağı müsabakalarında formalarında HDI Sigorta ismi yer alacak.

Kulüp Başkanı Özaltın, takıma verdiği destekten dolayı Hancıoğlu'na teşekkür ederken, "Arzuladığımız 2. Lig yolunda futbol ve teknik heyet kadromuzu güçlendirirken bir yandan da kulübümüzün mali yapısını güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda kırmızı beyazlı ekibimize destek olan HDI Sigorta ve diğer firmalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

– "Avrupa Hareketlik Haftası" etkinlikleri

Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki öğrencilerle birlikte spor yaptı.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Nevşehir Belediyesi Özel Eğitim Merkezindeki eğitilebilir düzeydeki engelli öğrenciler, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrenciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte özel insanlarla birlikte halat çekme, dart, futbol oynayıp çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Okul öğretmenleri ve antrenörler nezaretindeki etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.