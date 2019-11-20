Niğde'de bir kişi beraber çalıştığı arkadaşını öldürdü 4 kişiyi de yaraladı
NİĞDE (AA) – Niğde'de restoranda çalışan bir kişi, birlikte çalıştığı iş arkadaşını öldürdü, 4 kişiyi bıçakla yaraladı.
Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde bir restoranda çalışan M.Ş. ile iş arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönen olayda, M.Ş, eline aldığı bıçakla iş arkadaşları Emine K. (23), Adem Y. (41) ve Mestan Tekin (26) ile müşteri Haluk Ç. (51) ve Yücel M'yi (31) yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mestan Tekin, hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan şüpheli, Selçuk Mahallesi'nde gözaltına alındı.
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