Niğde'de felçli hasta ozon tedavisiyle yürümeye başladı
NİĞDE (AA) – Niğde’de felç nedeniyle yürüyemeyen 78 yaşındaki kadın hastanın, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezindeki ozon tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladığı bildirildi.
Hastanede görevli geleneksel tıp uzmanı Dr. Metehan Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin damarlarının tıkanması nedeniyle üç kez felç geçiren hastaları Kezban İlman'ın, 3 ay fizik tedavi görmesine ve kan sulandırıcı ilaç kullanmasına rağmen durumunda herhangi bir düzelme olmadığını belirtti.
Duran, hastanın felç edeniyle yürüyemediğine dikkati çekerek, "Hasta üçüncü kez vücudunun sağ tarafından felç geçirmiş, kuvvet kaybı yaşıyordu. Oturmakta dahi çok zorlanıyordu. Hasta yakınlarına ozon tedavisini önerdik ve nöroloji eşliğinde tedaviye aldık. İki seans ozon tedavisi uyguladık ve hastamız oturabilir, en azından kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ve yürüyebilecek hale geldi." dedi.
Kanla karıştırılan ozonun İlman'a damar yolu ile verildiğini belirten Duran, ozon tedavisinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi.
Duran, romatizmal hastalıklar ile enfeksiyon, diyabet, iyileşmeyen ve kapanmayan yaraların tedavisinde ozonun, rutin tedavilere ilave olarak yapıldığında ciddi iyileşme sağladığını anlattı.
Kezban İlman’ın kızı Rukiye Uyar da annesinin ozon tedavisi gördükten sonra hareket edebilir ve yürüyebilir hale geldiğini belirtti.
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Niğde'de felçli hasta ozon tedavisiyle yürümeye başladı
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