NİĞDE (AA) – Adalet Bakanlığı bünyesinde vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunabilmek amacıyla "İcra Dairelerinin Etkinliğini Artırılması Projesi" çalışmaları kapsamında Niğde'de "Pilot İcra Dairesi" hizmete girdi.

Niğde Adliyesindeki açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mustafa Selman Çelik, Adalet Komisyonu Başkan Vekili Cem Altınsoy, Niğde Barosu Başkanı Osman Çimen, hakimler, cumhuriyet savcısı ve avukatlar katıldı.

Dönmez, açılışta, yeni icra dairesi modeli ile icra işlemlerinin daha hızlı ve etkin yapılmasının sağlanacağını belirtti.

Yine sistemle avukatların UYAP sistemi üzerinden icra dairesine gitmeden tüm icra işlemlerini takip ve talep edebileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Yeni sistem dosyasız ve ofis üzerinden daha hızlı ve daha etkin çalışmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda İcra Başmüdürüne bağlı Haciz Satış Mali İşler adı verilen ve uzmanlaşmış personel tarafından tek elden icra takip işlemleri en hızlı şekilde sağlanacaktır. Türkiye'deki bütün adliyeler arasında Niğde Adliyesi en hızlı şekilde bu sisteme geçiş sağlanmış Türkiye'nin 42. pilot icra dairesi Niğde Adliyemizde faaliyete geçirilmiştir."

Açılış töreni öncesinde Niğde barosu avukatlarına ve İcra Dairesi personeline seminer verildi.