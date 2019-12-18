Niğde'de “Uluslararası Göçmenler Günü” etkinliği
NİĞDE (AA) – Niğde'de, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında program düzenlendi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafında, Hüdavent Hatun Düğün Salonunda düzenlenen programda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, şarkı seslendirdi, yöresel oyunları oynadı, kanun dinletisi sundu.
İl Göç İdaresi Müdür Vekili Volkan Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Göçmenler Günü'nde, göçmenleri ve yerinden edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıldığını söyledi.
Göç hareketlerinin sadece göç alan devletlerde değil, küreselleşmenin hissedildiği tüm coğrafyalarda siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla gündemin ilk sıralarına çıktığını belirten Tütüncü, "Dünyanın en önemli göç yolları üzerinde bulunan ülkemiz, çok büyük göç süreçlerine tanıklık etmiş ve ev sahipliği yapmıştır. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde göç eden milyonlarca Suriyeli'ye kapılarımızı açarak, onları insani bir politikayla ülkemizde misafir etmemiz bunun en büyük örneğidir." ifadelerini kullandı.
Programın sonunda davetlilere Özbek pilavı ikram edildi.
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