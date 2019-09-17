Niğde'de üretilen kantalup kavunu 4 ülkeye ihraç ediliyor
NİĞDE (AA) – Niğde'de üretilen "kantalup" cinsi kavunlar, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan tesiste işlenerek İngiltere, Hollanda, Singapur ve Dubai'ye ihraç ediliyor.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ile Çukurkuyu beldesi Tümen mevkisinde Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar Destek Programı kapsamında 1 milyon hibe desteği ile yaklaşık 3 milyon lira maliyetle kurulan paketleme ve işleme tesisini ziyaret etti.
Vali Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra üretimde 3. sırada olan elma ve yeni bir ürün olan naşi (Japon) armut bahçelerini gezerek hasat yaptı.
Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı Niğde'de son yıllarda güzel gelişmeler olduğunu söyledi.
Ürün çeşitliliğiyle beraber tesisleşmenin de arttığını belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"Örnek bir tesisteyiz. Girişimcimiz 500 dönümlük arazide 'kantalup' cinsi kavun ve çekirdeksiz karpuz üretimi gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle kurulan paketleme tesisinde ise bu ürünler, otomatik olarak boylarına ve kilolarına göre ayrıştırılıp paketlenerek İngiltere, Hollanda, Dubai ve Singapur'a ihraç ediliyor. Ümit ediyorum ki ilimizdeki bu tesislerin sayısı artar. Tüm girişimcileri, toprakları birçok ürün üretimine elverişli olan Niğde'ye davet ediyorum."
Ziraat mühendisi ve naşi armut üreticisi Ahmet Gültekin de bölgede kantalup kavunun yanı sıra naşi armudunun da üretildiği bilgisini paylaşarak, bu ürünün Türkiye'deki üretiminin sınırlı olduğunu ifade etti.
Niğde'de yaklaşık 600 dekar alanda naşi armudu üretildiği bilgisini veren Gültekin, "Niğde bölgesindeki üretimin yaklaşık beşte birini biz yapıyoruz. Japon armudu, Çin ve Japonya'da 3 bin yıllık üretilen bir meyve. Çin ve Japonya, meyveye dayalı veya bitkisel tıbba çok fazla önem veren ülkelerden bir tanesi. Amerika'da 200 yıldır üretilen bir ürün, Türkiye'de daha çok yeni. Diyet yapan insanların bilinçli olarak çok fazla tükettiği bir armut türü. Lif oranı çok yüksek. Özellikle yemeklerden sonra tüketildiğinde hazmı kolaylaştırıyor ve vücuttan toksin maddelerin atılmasını çok hızlı sağlıyor." şeklinde konuştu.
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