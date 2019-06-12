Niğde'de yerli 2 patates çeşidi daha geliştirildi
NİĞDE (AA) – ABDULLAH ÖZKUL – Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde, yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı patates çeşidi ıslah çalışmaları kapsamında yerli 2 çeşit daha geliştirildi.
Enstitüde 2005 yılından beri yerli patates çeşidi geliştirme çalışmaları yürütülüyor.
Yüksek verimliliğin göz önüne alındığı ıslah çalışmalarında daha önce "Onaran 2015", "Nam", "Nahita", "Ünlenen", "Leventbey", "Muratbey", "Çağrı", "Fatih", Niğde Sarısı" ve "Saruhan" çeşitleri geliştirilip, tescillenerek ülke tarımına kazandırıldı.
Enstitüde, siğil gibi patates hastalıklarına dayanıklı çeşitler üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2 tür daha geliştirildi.
Enstitü Islah Genetik Bölüm Başkanı Levent Abdullah Ünlenen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitünün bölgedeki çiftçilerin öncelikli sorunlarına eğildiğini söyledi.
Islah çalışmalarına 2005 yılında başladıklarını belirten Ünlenen, "O dönemde bizim ıslah amacımız, yüksek verimli çeşitler elde etmekti fakat dönem içerisinde patates siğili hastalığı bölgemizdeki çiftçilerimizin sosyo-ekonomik yapısını büyük oranda etkilemeye başladı. Biz de yüksek verimin yanında siğil hastalığına dayanıklı milli çeşit bulma yolunda çalışmalara başladık." dedi.
– "Tescil çalışmaları yürütülecek"
Ünlenen, bu zamana kadar çok sayıda genotiple çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Sonuç olarak bugün itibarıyla siğil hastalığına, bölgemizdeki siğil patotiplerine dayanıklı yerli 2 çeşit geliştirmiş durumdayız. 5 yıl boyunca siğile bulaşık alanlarda çalışma yürüttük. Aynı zamanda sadece bu siğil çalışmalarında geleneksel ıslah metotlarını kullanmadık. Bunun yanı sıra tarlada gördüğümüz dayanıklı bireylerle moleküler seviyede çalışmalar da yürüttük. Elimizde iki çeşit adayımız mevcut. Yeterli miktarda tohumluğa ulaştığımız zaman tescil çalışmaları yürütülecek ve çiftçilerimizin hizmetine sunulacak. Patates siğil hastalığında bakanlığımızın önerdiği izolasyon mesafesine ve karantina tedbirlerine uyulması gerekiyor. Zaten bizim geliştirdiğimiz çeşitler de siğile bulaşık alanlarda üretilmeyecek. Onların komşu tarlaları dediğimiz güvenlik kuşaklarında, diğer alanlara hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla üretilecek."
– "Hastalığa dayanıklı"
Enstitü Müdürü Uğur Pırlak da enstitüde üreticilerin verim ve kalite yönüyle benimsedikleri patates çeşitleri geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.
Bunun yanında enstitüde bölgede sorun olan hastalıklara karşı da çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Pırlak, şöyle konuştu:
"Enstitümüzün yaptığı çalışmalar sayesinde 2 adet yerli ve milli patates çeşidini geliştirmiş bulunuyoruz. 5 yıllık deneme sonucunda her iki çeşidimizin de bu hastalığa karşı oldukça dayanıklı olduğunu tespit ettik ve yeterli tohumluk seviyesine ulaştığımızda bu çeşitlerimizle tescile gideceğiz. Tescil sonucunda da bu çeşitlerimizi üreticilerimizle buluşturacağız. Bu çeşitlerle karantina nedeniyle güvenlik kuşağında üretim yapılamayan alanlarda patates üretiminin yapılması sağlanacak. Bu sayede bu alanların tekrar patates üretimine açılması sağlanacak."
-
Arçelik yeni Telve ile Babalar Günü'ne keyif katıyor
-
Başkentteki sağanak
-
“Bozkırın plajı” güney sahillerini aratmıyor
-
Bozkır topraklarını “şakayık”la tanıştırdılar
-
Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu satışları yüzde 50 arttı
-
Niğde'de yerli 2 patates çeşidi daha geliştirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]