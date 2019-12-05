Nijeryalı gencin yapışık yemek borusu “mıknatıs”la açıldı

ANKARA (AA) – Yutma güçlüğü nedeniyle ülkesinde iki kez ameliyat olan ancak yanlış tedavi sonucu yemek borusu yapışan 25 yaşındaki Nijeryalı genç, Türkiye'de yapılan endoskopik tedaviyle sağlığına kavuştu.

Uzun süre yeterli beslenemediği için zayıflayan Sanda, hastalığına şifa bulmak için Nijerya Sağlık Bakanlığına başvurdu.

Türkiye ile Nijerya'nın sağlık alanında yaptığı iş birliği kapsamında, tedavi için Türkiye'ye yönlendirilen Sanda, Ankara Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen endoskopik tedaviyle yemek borusu açılarak sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Ödemiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ameliyat için geldiğinde ileri derecede kilo vermiş olan Sanda'nın tükürüğünü bile yutamadığını belirtti.

Sanda'ya yapılacak ameliyatın risk taşıması dolayısıyla endoskopik çözüm üretildiğini anlatan Ödemiş, şunları söyledi:

"Endoskopik yöntem kapsamında mıknatısla tedavi ettik. Bundan yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'de bu metodu ilk kez ben kullandım. O zaman safra yolları için kullanmıştık ama İsmail'e yaptığımız yemek borusunda mıknatısla böyle bir kanal açma tedavisi, dünyada ilk defa bizim bildiğimiz kadarıyla İsmail'e yapılmış oldu. Önce büyük olan mıknatısları, ağızdan yemek borusunun tıkalı olan bölümüne indirdik. Daha sonra midesine beslenmesi için koyduğumuz tüp içinden daha küçük bir endoskopla girerek diğer mıknatısı da yemek borusunun kopuk olan bölümünün altına getirdik ve bunları birbirlerine yaklaştırarak bıraktık.

Ameliyatın ardından 15'inci günde mıknatısların tam olarak yapıştıklarını gördük. Onu gördüğümüzde bıraktığımız mıknatısları ağızdan çıkarttık ve yemek borusundan cerrahiyle yapılması çok zor olan bir şeyi, tamamen endoskopik ve hastaya çok az risk yaratan bir metotla gerçekleştirmiş olduk. O açılan açıklığı genişlettik ve içine bir stent koyduk. Hastamız geldiğinde 44 kilogramdı. Bizim yaptığımız tedaviyle 2 ay içerisinde 20 kilo alarak 64 kiloya çıktı."

– "Endoskopik işlem 1 saat sürdü"

Ödemiş, endoskopik işlemin ortalama bir saat sürdüğünü belirterek, Sanda'ya Türkiye'de müdahale edilmemesi durumunda, midesine konulan tüple ömür boyu beslenmesi ya da çok riskli bir ameliyatın yapılması gerektiğini söyledi.

Hastaneye sağlık turizmi kapsamında tedavi için pek çok kişinin geldiğini aktaran Ödemiş, bu tür tedavilerin Türkiye'de yapılıyor olmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

– "Tedaviden önce moralim çok bozuktu"

Sağlığına kavuşan Sanda ise duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'ye geldiğinde sadece sıvı içecekleri tüketebildiğini ve tedavi olmadan önce moralinin çok bozuk olduğunu anlatan Sanda, şunları söyledi:

"Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Sosyal hayatım çok iyi. Ailemi çok özledim ama burada doktor ve sağlık görevlileriyle aile gibi yaşıyoruz. Türkiye, ikinci ülkem gibi. En önemli şey sağlık ve ona kavuştum."