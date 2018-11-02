NN JV ekibi, yılın son çeyreğini Prag’ta değerlendirdi
İSTANBUL (AA) – NN Hayat ve Emeklilik'in en önemli satış kanalları arasında yer alan İş Ortakları (Joint Venture-JV) ekibi, Prag'ta buluştu. Yılın son çeyreğini değerlendiren ekip, gelecek dönem projelerini de masaya yatırdı.
NN Hayat'tan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında Türkiye'nin ilk ve tek Ortak Girişim Projesi'ni başlatan NN Hayat ve Emeklilik'in en önemli satış kanallarından biri olan JV ekibi, Prag’ta buluştu.
Makinist Vip Sigorta, Sigortaofisi Plus ve Ünlem Sigorta olmak üzere halihazırda 3 ayrı ortak girişim şirketi bulunan NN, JV ekibiyle birlikte yılın son çeyreğine ait kampanyaların yanı sıra yeni projeleri de değerlendirdi.
Yılın son çeyreğine ilişkin kampanyaların da konuşulduğu buluşmada, JV ekibinin kanaldan beklentileri, talepleri ve yeni projeler konuşuldu.
– "NN ürün ve hizmetlerini toplamda 42 bin müşteriye ulaştırıyoruz"
İş ortaklarından Mehmet Gündoğdu, Osman Çolak, Gökhan Uçar, kampanya döneminde ilk 20'ye giren satış danışmanları, en başarılı 3 ekip lideri ve en başarılı bölge müdürü ile NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Emine Sebilcioğlu önderliğinde NN Hayat ve Emeklilik çalışanları Cem Gençal, Serpil İpek, Ferda Özer ve Altan Özcan’ın katıldığı motivasyon toplantısında ortakların kanaldan beklentileri ve talepleri de masaya yatırıldı.
Türkiye'deki acente pazarında eşsiz bir uygulama olarak ön plana çıkan JV, NN Hayat ve Emeklilik'in deneyimi ve güçlü sermaye yapısı ile acentelerin saha deneyimini bir araya getiriyor.
NN Hayat ve Emeklilik Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Emine Sebilcioğlu, JV iş birliği ile kaliteden ödün vermeden, müşteri odaklı yaklaşımla ürün ve hizmetlerini Türkiye'nin her yerine ulaştırdıklarını belirterek, "Halihazırda, yüzde 50 ortaklığımızın bulunduğu 3 ayrı şirket ile birlikte Türkiye’nin 11 şehrinde 170 çalışan ile, NN ürün ve hizmetlerini toplamda 42 bin müşteriye ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.
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