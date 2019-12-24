Nörobilim Kongresi'nde “kadın ve erkek beyni” konuşuldu
İSTANBUL (AA) – Sinir Bilimci Prof. Dr. Sinan Canan, kadın ve erkek beyninin nasıl çalıştığına ilişkin, “Temel düzeyde hiçbir farkımız yok. Fakat işleyiş ve yapıdaki küçük farklılıklar davranışsal olarak büyük farklılıklar ortaya çıkarabiliyor. Günlük yaşantıda kadınların yürümesinden konuşmasına kadar erkeklerden farklı olduğunu biliriz.” ifadelerini kullandı.
Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi’nin orijinal araştırmaları, bilimsel derlemeleri, yorumları ve mektupları yayınladığı dergisinde yer alan bir çalışmada beyinlerin kadın ve erkek olarak ayrılmasının mümkün olup olmadığı araştırıldı. Araştırmada beyinler detaylı olarak tarandı fakat kadına veya erkeğe has bir beyin bölümüyle karşılaşılmadı.
Nişantaşı Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Nörobilim Kongresi’nde kadın ve erkek beyninin nasıl çalıştığına, aralarında fark olup olmadığına dair bilgilendirmede bulunan Sinir Bilimci Prof. Dr. Sinan Canan, “Temel düzeyde hiçbir farkımız yok. Fakat işleyiş ve yapıdaki küçük farklılıklar davranışsal olarak büyük farklılıklar ortaya çıkarabiliyor. Günlük yaşantıda kadınların yürümesinden konuşmasına kadar erkeklerden farklı olduğunu biliriz.” ifadelerini kullandı.
– "Evrimsel hikayenin anlaşılması sorunu çözecek"
Prof. Dr. Canan, davranışların hem öğrenilmiş bir tarafı olduğunu hem de beyin yapısından gelen bazı farklılıkların bulunduğunu aktararak, "Beyin yapısına bakıldığında farklılıklar hemen görülecek cinsten değildir, çünkü bunlar çok küçük farklardır. Esas olan davranışlar üzerine yansıyan farklılıkları tartışmak.” değerlendirmesinde bulundu.
Canan, şunları kaydetti:
“Bunun için beynin anatomisini, kimyasını ölçmeyi bırakıp işin evrimsel hikayesine bakmamız gerekiyor. İnsanın evrimsel hikayesi çok iyi bilinmiyor. Bu anlaşılmayınca da bizler ‘kadın-erkek eşit midir? Kim üstündür?’ diye tartışıyoruz. Dolayısıyla evrimsel sürecin anlaşılması bu sorunu çözecektir.”
Kadın ve erkek zihninin eşit olmadığını belirten Canan, “Tabiatta eşit olan hiçbir şey yoktur. Yarattığımız medeniyet içerisinde roller insanı tanımadan paylaştırılan rollerdir. O yüzden bir sürü sorun yaşıyoruz. Kadın ve erkek eşit değildir, birbirinin tamamlayıcısı iki cinstir. Milyonlarca yıldır birlikte yaşamanın yolunu bulmuşlardır.” ifadelerini kullandı.
-
Eskişehir'de cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı
-
Nörobilim Kongresi'nde “kadın ve erkek beyni” konuşuldu
-
İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
-
Çankırı'da 2 tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
-
Şarkışla'da şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Suriye'de barıştan Libya'da mutabakattan geri adım atılmayacak”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.