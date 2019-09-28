ODTÜ'den “Çöp Topla-Koş” etkinliği
ANKARA (AA) – Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ) düzenlenen "Çöp Topla-Koş" etkinliği kapsamında, katılımcılar, Emir Gölü'nün etrafındaki çöpleri topladı ve önceden belirlenen güzergahta spor yaptı.
Katılımcıları spora teşvik etmek ve çevre bilincini aşılamak amacıyla Eymir Gölü'nde düzenlenen etkinliğe, ODTÜ öğretim görevlileri, öğrencileri, mezunları ve Ankaralı doğaseverler katıldı.
Ormanlık alanlarda gezen çevreciler, topladıkları plastik, cam, kağıt, teneke kutu gibi atıkları çöp torbalarına doldurdu.
ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'te ortaya çıkan "plogging" sporu ile katılımcıların hem spor yaptığını hem de yerden çöp toplayarak, çevre bilinci kazandıklarını ifade etti. Bu kapsamda üçüncü etkinliklerini düzenlediklerini söyleyen Kalay, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.
Katılımcı Ece Savuş anlamlı bir etkinlikte doğaseverlerle bir araya geldiklerini belirterek, "İnsanlar ve bütün canlılar bu doğada yaşıyoruz ve bu doğaya gereken önemi vermediğimizi düşünüyorum. Biz de hafta sonunda bir gün bir-iki saatimizi doğaya ayırarak hem çöp toplayıp hem spor yapıp, akabinde de günümüzü eğlenceli bir şekilde sonlandıracağız." dedi.
Topladığı çöpleri gösteren Savuş, kısa sürede çok fazla çöp topladığını ifade etti.
Bir diğer katılımcı Sümeyye Tetik ise bu gibi etkinliklerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olduğunu söyledi. Birçok yerde sigara izmaritine rastladığını aktaran Tetik, "Rica ediyorum lütfen izmaritlerinizi atmayın. Sigara toplanması çok zor bir şey olduğu için her yer izmarit dolu. Bir de ormanlık alanda bunlar yangına da sebep olabilir." diye konuştu.
Etkinlikte en fazla çöpü toplayarak dereceye girenlere ODTÜ logolu ürünler hediye edildi.
-
“Camiler çocuklarla çiçek açıyor”
-
Aynı ailedne 5 kişi yaralandı
-
16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali
-
Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı
-
“Kendine menfaat sağlayan şebekelerle mücadele edeceğiz”
-
Taşseten ailesinin mutlu günü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.