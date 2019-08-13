Ofisini “anne adayı” kedilere tahsis etti

ANKARA (AA) – MUHAMMED NURİ ERDOĞAN – Hayvansever Osman Kaplan, ahşap atölyesindeki ofisini "anne adayı" kedilere özel olarak hazırladı.

Hayvansever Osman Kaplan, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap atölyesinin kapılarını, doğum sürecini güvenli şekilde tamamlamaları için gebe kedilere açtı.

Kaplan, atölyesindeki ofisi, hayvanlara özel minder, yatak ve yavru kedilerin oynayabileceği oyuncaklarla donattı.

Hayata, ofisinde "merhaba" diyen yavru kedilerle yaşadığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından da paylaşan Kaplan, takipçilerinden olumlu geri dönüşler alıyor.

Ofisine aldığı sokak hayvanlarının beslenmeleri ile yakından ilgilenen Kaplan, yaralı kedi yavrularının ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Hayvanlarla duygusal bir bağ kuran Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyesinde daha önce çalışma ofisi olarak kullandığı bölümü artık kedilere tahsis ettiğini ve onlara uygun hale getirdiğini belirtti.

Kaplan, ofisinde doğan ve iki aylık olana kadar baktığı yavru kedileri daha sonra sahiplendirdiğini ve annelerini de kısırlaştırdığını söyledi.

Ahşap ustalığı yaptığını belirten Kaplan, sokak hayvanlarına iki yıldır atölyesindeki ofiste baktığını anlattı.

Daha önce de evinde birçok hayvanın bakımını üstlendiğini belirten Kaplan, hayvan sevgisini şöyle anlattı:

"Bu insani bir şey. Hayvanı korumak merhametle alakalıdır. Zaten hayvan korumacıydım ve elimden geldiği kadar sokak hayvanlarını korurdum. Sonra baktım ki bir eksik var. Sokakta çok fazla hamile kedi ve köpekler var. Onlar bir sokakta ya da ağacın altında doğum yapıyor ve de bütün yavrular ölüyor. Buna engel olmak için de onları ofisime aldım ve burayı doğumhane yaptım. Anne kedilerin hamilelik durumu devam ederken kontrolü, emzirmeleri bitince aşılarının yapılması, kısırlaştırmaları ve ani hastalanma durumlarında da veterinere götürüyorum."

– Hayvanlar için aksesuar ve eşya yapıyor

Her sabah uyandığında ilk iş olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen Kaplan, bu canlıların hayatlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için atölyesinde çeşitli eşya ve aksesuar yapıp sattığını ifade etti.

Kaplan, sokaklarda hamile veya yardıma muhtaç hayvan gören vatandaşların kendisine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım ve sosyal medyadaki takipçilerim ya da hayvan korumacı olduğumu bilen kişiler beni arıyor, evlerinde veya mahallelerinde eziyet gören, doğum yapmak üzere olan kedileri söylüyor. Ben de eğer yerim varsa 'Getirin' diyorum ve ofisime alıyorum. Kedi yavruları büyüdükten sonra hepsini güvenilir kişilere sahiplendiriyoruz. Daha sonra o kişilerden her 15 günde ya da ayda bir fotoğraf ve video istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Burada genelde hamile ya da yeni doğum yapmış anneler olduğu için onlara daha özel protein dolu mamalar veriyoruz. Annenin yetemediği yerde kedi yavrularına anne süt tozu alıp besliyorum."