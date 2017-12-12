Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizini için derledik. İsrail mezaliminde 163 kişi yaralandıGazze – İsrail mezaliminde dün Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde aralarında gazetecilerin de olduğu 163 kişi yaralandı. …”22 bin 987 polis ihraç edildi”İstanbul – Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, “17-25 kumpası sonrası FETÖ ile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 22 bin 987 teşkilat mensubu meslekten ihraç edilmiş; resen emekli, emekli veya istifa gibi nedenlerle meslekten ayrılan personelden bin 393’ünün rütbe unvan ve bunlardan doğan hakları geri alınmıştır” dedi.