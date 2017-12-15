Öğle bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. İşsizlik oranı 0,7 puan azaldıTürkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.