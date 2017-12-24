Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik. İki yeni KHK yayımlandı: 2 bin 76 kişiye ihraçAnkara – Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplam 2 bin 76 kişi ihraç edildi. …Trump’la görüşecek mi ?Ankara – Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda ABD Başkanı Trump’la görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, “Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok” yanıtını verdi.