Öğle bülteni
Günün gelişmelerini sizin için derledik. İki yeni KHK yayımlandı: 2 bin 76 kişiye ihraçAnkara – Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplam 2 bin 76 kişi ihraç edildi. …Trump’la görüşecek mi ?Ankara – Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda ABD Başkanı Trump’la görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, “Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok” yanıtını verdi.
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