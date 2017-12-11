Öğrenciler 200 TL’lik destek için uzun kuyruklar oluşturdu
Şahinbey Belediyesi tarafından ilçe sınırlarında ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine 200 TL’lik ekonomik yardım yapılacağının açıklanması üzerine binlerce öğrenci destekten yararlanmak için Şahinbey Belediyesine akın etti. Şehir dışında okuyan tüm öğrencilerin de destekten yararlanabileceği belirtilirken, destek için başvuruya gelen öğrenciler, belediye bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Başvuru yapmaya gelen öğrencilerden Ceylan Önderoğlu, “Açıkçası önce inanamamıştık. Arkadaşlarımız ile sosyal medya üzerinden birbirimize haber verince çok mutlu olduk. Yılbaşı geliyor bizde düşünüyorduk yılbaşında ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız diye. Kız kardeşim de ben de başvuru yaptık çok sevindik. Sınıf arkadaşlarımızla beraber geldik” dedi.
“İlk gün başvurusu 10 binin üzerinde”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise başvurunun 10 binin üzerinde olduğunu belirterek, “Daha önce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine destekler sağladık. Aynı zamanda şehirde yaşayan vatandaşlarımıza her türlü kurstan faydalanma imkanı sağlıyoruz. Üniversite öğrenciler içinde bir destek yapalım diye düşündük. Kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde şu an ilçemizde ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimize ister Gaziantep’te okusun ister şehir dışında okusun onlara 200 TL destek sağlıyoruz. Bugün de müracaatları alıyoruz şu an yaklaşık 10 binin üzerinde müracaat aldık. Bu müracaatları yapan herkese bu ay içinde hemen ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bu konuda herhangi bir sayı sınırlaması yok. İlçemizde ikamet eden ne kadar üniversite öğrencisi varsa bu imkandan faydalanabilir” diye konuştu.
Tahmazoğlu, destek için başvuruların 25 Aralık tarihine kadar devam edeceğini söyleyerek, öğrencilerin bu destekten yararlanmaları için öğrenci belgesi ve ikametgah getirmesinin yeterli olduğunu kaydetti.
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