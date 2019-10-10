Öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu
KAYSERİ (AA) – Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Kayseri'nin Bünyan ve Sivas'ın Şarkışla ilçelerinde öğrenciler tarafından Fetih Suresi okundu.
Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için okulda ders öncesi Fetih Suresi'ni okudu.
Mehmetçik için dua eden öğrenciler, daha sonra ders başı yaptı.
– Sivas
Sivas'ta da Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde toplanarak Fetih Suresi'ni okudu, dua etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, burada yaptığı konuşmada, harekatın başarıyla sonuçlanması için dua etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Harekata katılan güvenlik güçlerine güç ve kolaylık dileyen Ergen, şunları kaydetti:
"Bu millet, bu ülke var oldukça düşmanımız da eksik olmayacak, dostumuz da eksik olmayacak. Biz mazlumun hamisi, adaletin timsaliyiz. Hiçbir yere, ülkeye, hiçbir millete menfaatimiz için gitmiyoruz. Başka milletler çeşitli ülkelere giderler, oraları sömürürler. Biz de gittiğimiz yere adaleti götürürüz, mazlumun hakkını korumak için uğraşırız. Bizim görevimiz seferdir, zafer Rabbimin takdiridir. Sizler öğrenciler, biz de idareciler olarak bu ülkenin, insanlığın, milletin gelişmesi için gece gündüz çalışacağız. Mehmetçik de bu ülkenin bekası için üzerine düşen görevi yapacak."
Şarkışla Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Öztürk ise milli ve manevi değerlere önem verdiklerini belirterek, "Harekatta ordumuza başarılar diliyoruz. Rabbim onları muhafaza eylesin." dedi.
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Öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu
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