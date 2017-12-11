Öğrenciler soğuğa aldırmadan horon tepti

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden olan ve dört mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı, düzenlenen ‘Hamsi Festivali’ ile ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul’da okuyan binlerce öğrenci, sabah saatlerinde otobüslerle festivale katılmak için Abant’a geldi. Kar yağışıyla birlikte yeşil alanların beyaza büründüğü Abant’ta öğrenciler soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce horon oynadılar. Yaklaşık 4 bin öğrencinin katıldığı ve 800 kilo hamsinin pişirildiği Hamsi Festivali’nde, hafta sonlarını Abant’ta geçirmek isteyen diğer tatilciler de eğlenceli dakikalar yaşadılar. Bu yıl 8’incisi düzenlenen festivalne ilk kez katılan öğrenciler, Abant’ın görünümüne hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu söylediler.

“ONLAR NE KADAR BİRLİK OLURLARSA BİZ DE O KADAR ONLARIN YANINDA OLACAĞIZ”

Organizasyonu düzenleyen Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, “Türkiye genelindeki 196 üniversitenin yaklaşık 78 tanesinde üniversiteli Trabzonsporlular Birliği olduğunu belirterek, “Biz 4 yıldır Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve İstanbul Trabzonsporlular Platformu olarak kardeşlerimize destek veriyoruz. Ülkenin kritik bir dönemden geçtiği bugünlerde öğrencilerin böyle neşeye ve atmosfere ihtiyacı olduğunu düşündük. Onlar ne kadar birlik olurlarsa biz de o kadar onların yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem