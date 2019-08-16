Öğrencileri için yaz tatilinde işçi gibi çalıştı

SİVAS (AA) – KEMAL ERDOĞMUŞ – Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karataş, öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde daha nezih bir ortamda eğitim görmeleri için yaz tatilinde işçi gibi çalışarak, okulun birçok eksiğini tamamladı.

Karataş, öğrencileri için yaz tatilini okulda işçi gibi çalışarak geçirdi. Mesaisinin tamamını okulun tadilatına harcayan Karataş, çok amaçlı salonun giriş kapısını yenileyip, alçıdan duvar ünitesi yaptı.

Kullanılmayan panolara çerçeve yapan, oyun salonuna tırmanma duvarı oluşturan Karataş, Atatürk Köşesi, Türk Köşesi ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Köşesi tasarladı.

Bu köşelere paneller oluşturup sensörlü aydınlatma yerleştiren Karataş, yaptığı birçok çalışmayla okulu bambaşka bir görünüme kavuşturdu.

– "Burayı atölyeye çevirdim"

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır Atatürk İlkokulu'nda görev yaptığını belirterek, "Okulumuzda bulunan 40'a yakın atıl durumdaki panoya yeni çerçeveler alarak, onları daha güzel hale getirdim." dedi.

Okula öğrenci kaydı için gelen velilerin kendisini görünce şaşırdığını anlatan Karataş, şunları kaydetti:

"Velilerimiz, 'Müdür bey nerede' diye soruyorlar. Kayıt işlerinde yardımcı olabileceğimi söylüyorum ama onlar ısrarla 'müdürü görmek istiyoruz' diyorlar. Daha sonra müdür olduğumu söylediğimde şaşkınlıkla karşılıyorlar. Ama bunda utanılacak durum olmadığını düşünüyorum. Burada birkaç kayıtla günü geçirmektense öğrencilerimize faydalı bir şeyler üretiyor olmak beni ziyadesiyle tatmin ediyor."

Karataş, yaklaşık bir aydır okulun eksiklerini gidermek için çalıştığını dile getirerek, "Burayı atölyeye çevirdim, yaz tatilinde öğrenci olmadığı için biraz daha rahat çalışma fırsatı buluyoruz. Sabah 6'da geldiğimiz akşam 8'de gittiğimiz günler oldu. Okulların açılmasına 2 haftalık gibi kısa bir süre kaldı, öğrencilerimizi nezih bir ortamda karşılamak istiyoruz." şeklinde konuştu.