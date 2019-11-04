Öğretmene şiddete kısa filmle dikkati çektiler

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde görev yapan iki öğretmen, farkındalık oluşturmak amacıyla "Öğretmene şiddet geleceğe ihanettir" sloganıyla kısa film çekti.

Sarıkaya Erbek Köyü İlkokulu Müdür Yardımcısı Abdullah Düğer ve Namık Kemal İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Fatih Kıraç, çektikleri kısa filmde öğretmenlere yönelik şiddeti konu aldı.

Kısa filmin senaryosunu yazan ve yöneten Düğer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetin öğretmenlerin motivasyonunu düşürdüğü gibi öğrencilere de olumsuz yansıdığını söyledi.

Filmde sınıf öğretmeni Fatih Kıraç'ın oynadığını anlatan Düğer, "Amacımız gündeme sıkça gelen öğretmene şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ve bu konuya dikkati çekmek. Bu nedenle 'öğretmene şiddet geleceğe ihanettir' dedik. Ayrıca her türlü şiddete maruz kalan öğretmenin, bütün bunlara rağmen mesleğine devam etmesine ve öğrencilere bir şeyler katmaya çalışmasına vurgu yapmak istedik. Umarım mesajımız büyük kitlelere ulaşır ve bir farkındalık oluşur." diye konuştu.

Düğer, kendilerine destek veren Sarıkaya Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yolda'ya teşekkür etti.