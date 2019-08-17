Öğretmenin, komşusunun kızını darbetmesi güvenlik kamerasında

KONYA (AA) – Konya'da bir öğretmenin, komşusunun kızını darbettiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İddiaya göre, bir ilkokulda rehber öğretmeni olarak görev yapan D.E, Selçuklu ilçesindeki bir apartmanda, daha önceden gürültü nedeniyle tartıştığı ailenin kızı Büşra Ç. ile karşılaştı.

Apartmanın giriş kapısında çıkan kavgada D.E, Büşra Ç'yi darbetti.

Apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, binadan dışarı çıkmaya çalışan D.E'nin içeri girmek isteyen Büşra Ç'ye omuz attığı görülüyor.

D.E'nin itekleyerek yere düşürdüğü Büşra Ç'yi darbetmesi ve saçlarını çekmesi de görüntülere yansıyor.

Dışarıdaki güvenlik kamerasındaki görüntülerde ise kavganın ardından iki aile yakınlarının site bahçesinde kavga etmesi yer alıyor.

Büşra Ç, gazetecilere, üst katlarında oturan D.E'den sadece kendilerinin değil, başka apartman sakinlerinin de şikayetçi olduğunu savundu.

D.E'nin kendi çocuklarına şiddet uyguladığını öne süren Büşra Ç, "Ben çocuklarına şiddet uyguladığını tahmin ettiğim için 'Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nı aradım. Çünkü bu benim vatandaşlık görevim. Daha sonra numaramı bularak benim aradığımı öğrenmiş. Bu yüzden bana saldırdığını düşünüyorum." diye konuştu.

D.E'den polise giderek defalarca şikayetçi olduklarını anlatan Büşra Ç, şunları kaydetti:

"Olay günü apartmana gireceğim sırada karşımdan geldi. Kapının kenardan geçerken beni eliyle itti. 'Ne yapıyorsun.' diye karşılık verince saldırdı. Yere düştüm. Bu sırada bana vurmaya başladı. Elindeki cüzdan ve anahtarını yüzüme attı. Yanımdan uzaklaştığı sırada imdat diye bağırdı. Olayın ardından evdeki ailemi aşağıya çağırdım. Dışarıda da kocası bana değnekle saldırdı. Daha sonra ailem araya girerek kavgayı engelledi."

Büşra Ç, yaşanan olayın ardından D.E. ve kocası tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek, "Böyle bir öğretmen meslekten atılmalı çünkü böyle bir eğitimciye çocuklar nasıl teslim edilir. Ben şu an dışarı çıkamıyorum. Çünkü beni tehdit etti. Korkuyorum." dedi.

Aile, kızlarını darbeden D.E'den şikayetçi oldu. D.E. ifadesine başvurulmasının ardından salıverildi.