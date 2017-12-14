Öğretmenlere, öğrencileri terörden korunmanın yolları anlatıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi konferans Salonunda gerçekleşen seminere 150’ye yakın öğretmen katıldı. Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları tarafından seminerde, Emniyet personeli ve Öğretmenlerin ortak hareket tarzı geliştirmesini sağlamak öğrencilere yönelik yürütülecek bilgilendirme önleme faaliyetlerinin okul idareciler ve öğretmenlerle birlikte iş birliği içerisinde yürütülmesi amacıyla, ilin yapısı sosyal ve kültürel hassasiyetleri, ildeki terör ve tehdit durumu, terör örgütlerinin propaganda faaliyet ve yöntemleri hakkında bilgiler verildi.
Öğretmenlere yönelik verilen seminerde: “ ‘‘Üniversitede öğrenci arkadaşlarımızı Çanakkale ve Güneydoğu illerimize gezi düzenliyoruz. Buradaki amacımız Terör Örgütleri kendilerine eleman kazanmadan devlet olarak kendilerini her daim yanlarında olduğu hissettiriyoruz.. Gençler bizim gençlerimiz sahip çıkarsak ileride meyvelerini alırız. ‘Terör gelecekte zafer vaat ederek kendine eleman kazanmaya çalışırlar. Biz güvenlik güçleri olarak gecemizi gündüzümüze katarak vatandaşımızın canını ve malını korumak için görev yapıyoruz. Bir genç yetiştirmek çok zor. Bizlere düşen görev özellikle şu dönemde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymalıyız. Memleketi nere olursa olsun, dini ne olursa olsun gençlerimiz ayrıcalık yapmadan sahip çıkacağız. İlgileneceğiz, sorununu dinleyeceğiz, mutluluğunu paylaşacağız. Terör örgütleri yıllardır kan dökmeden başka ne yaptılar, 40 yıldır hainlik yaptılar, vatanımız dimdik ayakta. Lise çağındaki gençlerimiz çok önemli, buluğ çağında oluyor, farklı düşüncelere kapılıyor, anne ve babalar sorumsuz davranıyor ama okullarda öğretmenlerimiz daha çok ilgi göstermesi gerekiyor. Gençlerimizi hiçbir terör örgütünün eline düşürmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
Yasin Esen
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