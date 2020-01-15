Öğretmenlere “Sahne Sanatı Olarak Öğretmenlik Konferansı” verildi
KAYSERİ (AA) – Eğitimci-yazar Prof. Dr. Ayhan Aydın, öğretmenlere "Sahne Sanatı Olarak Öğretmenlik" konulu konferans verdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa öğretmenler büyük ilgi gösterdi.
Konferans öncesi konuşan Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Başkanı Adem Çilek, tüm eğitimcileri dernekleri çatısı altında toplamaya gayret ettiklerini söyledi.
81 ilde temsilcilikleri bulunduğunu belirten Çilek, "Öğretmenlerin bağlı bulunduğu sendikalar, sahip oldukları ideolojileri ön planda tutmuyoruz. Bunlar bizim için bir renk, bunları bir araya getirip her renkten bir sanat eseri oluşturmayı düşünüyoruz. Her görüşten arkadaşlarımız var. Bu anlamda da bir ilk olduğumuzu düşünüyoruz. Öğretmenlerin geleceğini öğretmenlerin eliyle çizeceğiz. Bu hayalle yola çıktık." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise Prof. Dr. Aydın'a katılımı için teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ayhan Aydın, konferans verdi.
Aydın, öğretmenliğin bir sevgi ve sevdirme sanatı olduğunu dile getirdi.
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