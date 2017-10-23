OKÇU SULAMA KOPERATİFİNDEN, BAŞKAN RECEP KONUK’A TEŞEKKÜR

Okçu Sulama Kooperatif Başkanı Ahmet Gökçe Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Okçu Sulama Kooperatif Başkanı Ahmet Gökçe Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Okçu Sulama Kooperatif Başkanı Ahmet Gökçe mesajında şunları kaydetti; “Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un mısır fiyatlarında vermiş olduğu yüksek fiyat çiftçilerimizi memnun etti. Konuk’un Türkiye ekonomisine yapmış olduğu katkılardan dolayı ve Pancarda uyguladığı sistemden dolayı üye çiftçilerimiz adına Recep Konuk’a teşekkür ederim.” dedi.