Okçulukta final heyecanı
KAYSERİ (AA) – Türkiye Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 Türkiye Kupası Final Müsabakaları, Kayseri'de başladı.
Türkiye sıralamasında kategorilerinde ilk 8'de yer alan sporcuların katıldığı final müsabakalarının ilk gününde, Kadir Has Fuar Parkı'nda adaptasyon atışları gerçekleştirildi.
Toplam 32 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, makaralı ve klasik yay kategorilerinde en iyi kadın ve erkek okçular belli olacak.
Bugün gerçekleştirilen resmi antrenman atışlarıyla başlayan final müsabakaları yarın makaralı yayda, 13 Ekim Pazar günü de klasik yayda gerçekleştirilecek.
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