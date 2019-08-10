Oktay, Yozgat Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
YOZGAT (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bazı temaslar ve ziyaretler için Yozgat'ta bulunan Oktay, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı şantiyesinde incelemeler yaptı.
Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile yüklenici firma yetkililerinden havalimanı inşaatına ilişkin brifing aldı.
Oktay, yaptığı açıklamada, Yozgatlının heyecanla beklediği önemli altyapı projelerinden birinin de havalimanı projesi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi Yozgat ziyaretinde havalimanının 2022'de hizmete açılacağını paylaştığını anımsatan Oktay, çalışmaların belirlenen takvime uygun ilerlediğini ve inşaatın hızla devam ettiğini yerinde gördüğünü söyledi.
Pist uzunluğu 2 bin 600 metre olacak havalimanının ihale edilen kısmının yüzde 30'unun tamamlandığı bilgisini aldığını aktaran Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı açılış takvimiyle uyumlu şekilde havalimanını hizmete açacaklarını ve Yozgat'a yeni bir değer daha katacaklarını ifade etti.
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