Okul bahçesinde trafik bilinci kazanıyorlar
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Hacılar ilçesinde öğrencilerin trafik bilinci kazanması amacıyla bir okulun bahçesine "trafik eğitim pisti" kuruldu.
İstiklal İlkokulu bahçesinde Hacılar Belediyesince yaptırılan eğitim pistinde, öğrencilerin erken yaşta trafik eğitimi almaları ve farkındalık kazanmaları hedefleniyor.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul bahçesinin büyük bölümünün trafik eğitim pisti olarak düzenlendiğini söyledi.
Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:
"Amacımız, öğrencilerimize bu yaşlarda trafik eğitimi verebilmek. Eğitimin her alanı önemli. Sadece bu okulun öğrencileri değil ilçemizdeki bütün öğrenciler buradan yararlanacak. İlçemizde yaklaşık 3 bin öğrencimiz var. Mümkün olduğunca diğer okullarda da böyle bir alan oluşturmak istiyoruz. Eğitime yapılan her yatırım ve harcanan her para feda olsun. Öğrencilerimize bu yaşlarda trafik konusunda ne verebilirsek önemli."
Öğrencilerden İbrahim Eren Özyetiş de okul bahçesinde trafik kurallarını ve yayaların geçiş önceliğini öğrendiğini ifade etti.
-
Kızılcahamam'da cephe iyileştirme çalışmaları başladı
-
Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde ameliyatsız kalp kapağı yenilendi
-
Zara Kaymakamlığından aşure ikramı
-
Okul bahçesinde trafik bilinci kazanıyorlar
-
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
-
Başkentte çocuk koruma evlerinin kapatılması
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.