Okul koridorunda oluşturulan “Edebiyat Sokağı” kitap okumayı sevdiriyor
YOZGAT (AA) – ÖMER ERTUĞRUL – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesinde oluşturulan, içerisinde "şiir evi" de bulunan "Edebiyat Sokağı" ile öğrenciler hem derste hem de teneffüste öğreniyor.
Okulun müdürü Nafi Yıldırım ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veysel Şimşek, öğrencilerin Türk edebiyatındaki şair ve yazarları tanımalarını sağlamak, genel kültürlerini ve kitap okuma alışkanlıklarını artırmak amacıyla okul koridorlarını "Edebiyat Sokağı"na dönüştürdü.
Sokağa yerleştirilen banklarda kitap okuyan öğrenciler, duvarları süsleyen materyal ve fotoğraflarla şairler ile yazarları yakından tanıma fırsatı buluyor. Öğrenciler, oluşturulan "şiir evi"nde ise birbirlerine şiirler okuyor.
Müdür Nafi Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda hem görsellik oluşturmak hem de öğrencilerin teneffüslerde bir şeyler öğrenmesini sağlamak amacıyla Edebiyat Sokağı oluşturduklarını söyledi.
Öğrencilerin, şair ve yazarların hayatlarını okuduklarını anlatan Yıldırım, "Teneffüste şiir evinde toplanan öğrencilerimiz kitap okuyor, sohbet ediyor, ortam güzel olunca da kitap okumaya hevesleri artıyor." dedi.
Öğretmen Şimşek de "Bir fotoğraf bin söze bedeldir" sözünden yola çıktıklarını dile getirerek, "Sözle değil de bazen görsel olarak anlatılan daha farklı anlam ifade ediyor ve zihinde daha fazla yer ediyor. Bu nedenle bu çalışmayı yaptık." diye konuştu.
– "Teneffüslerde şiir okuyoruz"
Okulun 11. sınıf öğrencisi Sedanur Şahin ise derslerde öğrendikleri yazarları teneffüste de fotoğrafları ve eserleriyle görmelerinin kendilerini geliştirdiğini belirtti.
Yeni bilgiler öğrendiklerini vurgulayan Şahin, bol bol kitap ve şiir okuduklarını kaydetti.
12. sınıf öğrencisi Yunus Emre Ünal da okul koridorlarının görsel olarak zenginleştiğine dikkati çekerek, "Burada şiir evimiz var. Teneffüslerde şiir okuyor, arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Şairleri, yazarları, eserlerini tanıyoruz. Görmediğimiz, bilmediğimiz o kadar çok şair ve yazar olduğunu bu sayede görmüş olduk. Burası kütüphane gibi oldu. Bu sokak, okuma isteği olmayanlarda dahi okuma isteği oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Öğrenci Nisanur Yıldırım ise "Buradaki bilgiler denemelerde, yazılılarda karşımıza çıkıyor. Genel kültürümüz gelişiyor. Sokağımız zengin bir yer oldu." dedi.
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