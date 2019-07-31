Okul masraflarını karşılamak için kalem satıyor
KONYA (AA) – Mersin Üniversitesi Muhasebe bölümü 2'inci sınıf öğrencisi okul masraflarını karşılamak için Karapınar'da kalem satarak harçlığını çıkarıyor.
Çantasına koyduğu kalemleri şehri şehir gezerek okul masraflarını karşılamak için satan Yaren Kaygan, "Kimseye yük olmamak için çalışmaya devam ediyorum." dedi.
Çalışmaktan mutlu olduğunu belirten üniversite öğrencisi Kaygan, "Halkımız öğrenciye destek oluyor. Çantama yüklediğim kalemleri yakın yerlere giderek satıyorum. Bugün de Karapınar'a geldim. Yarın ve diğer günlerde başka yerlere gidip satışlarımı yapacağım. Hem ayakta kalmak hem de okuyup iyi bir gelecek sağlamak adına çalışmaya devam edeceğim. Aileme yük olmak istemiyorum." dedi.
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Okul masraflarını karşılamak için kalem satıyor
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