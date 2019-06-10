KARAMAN (AA) – Türkiye Okul Sporları Satranç Birinciliği Finalleri, Karaman'da başladı.

Karaman Belediyesi ve İş Bankası ana sponsorluğuyla Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan finallere 50 ilden 94 takım ve 511 sporcu katıldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptığı konuşmada, okuyan ve düşünen bir şehri hep birlikte oluşturacaklarını, Karaman'ı bir kültür, spor ve sanat merkezi haline getireceklerini söyledi.

Tüm katılımcıları Karaman'da ağırlamaktan ve bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

" Satranca oyunların kralı da diyebiliriz, kralların oyunu da. Tarih yazarları birçok kral ya da padişahın satranç oyunundaki ustalığından bahseder. Bizim tarih kitaplarımızda da örneğin Yavuz Sultan Selim'in çok usta bir satranç oyuncusu olduğu belirtilir ve İran şahı ile olan satranç maçları anlatılır. Şans ve tesadüfün değil tamamen zekanın üstünlüğüne bağlı bir oyun olan satrancın gençlerimiz arasında yaygınlaşması bizleri fazlasıyla mutlu etmekte ve yarınlar adına ümitlendirmektedir. Geçen hafta bu salonda Karaman'ın ilk kitap fuarını düzenledik, bugün ise satranç şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Okumak ve düşünmek üzerine yapılacak her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmaya ve katkı sunmaya belediye olarak devam edeceğiz."

Etkinliğin açılışına Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Finaller 13 Haziran Perşembe günü dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek.