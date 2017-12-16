Okuldan dudak uçuklatan ciro

Samsun’da 2017 Kasım ayı itibariyle 3 milyon 600 bin lira ciroyu aşan meslek lisesi, adeta fabrika gibi çalışıyor. Geçen yıl 1,2 milyon lira ciro yapar okul, bunu üçe katladı. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, uygulamalı eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin ürettiği ürünlerden 11 ayda elde edilen ciro 3 milyon 600 bin lira oldu.