Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Kayseri'de başladı
KAYSERİ (AA) – Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası, Kayseri'de başladı.
Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'ndaki organizasyona 27 şehirden 48 okul takımı ve 200'e yakın sporcu katılıyor.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Halil Şen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki seans kız ve erkek maçlarının tamamlandığını, üçüncü seans karşılaşmalarının ardından gruplarında birinci ve ikinci sırada yer alan takımların belli olacağını kaydetti.
Şen, şampiyonada yarı final ve final karşılaşmalarının ise 9 Şubat'ta yapılacağını aktardı.
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Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Kayseri'de başladı
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