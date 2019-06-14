Okullarda karne heyecanı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda yaklaşık 9 bin 600 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla, ilçede 600 öğretmenin görev yaptığı okullarda karne törenleri gerçekleştirildi.

Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesindeki törene katılan İlçe Kaymakamı Can Aksoy, öğrencilerin lise çağlarında kendilerine bir hedef meslek dalı ve üniversite belirlemesinin önemli olduğunu söyledi.

Aksoy, okumanın ve öğrenmenin yaşı olmadığını, yaygınlaşan teknoloji sayesinde her bilgiye ulaşıldığını dile getirdi.

Daha sonra Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Kargı, bazı öğrencilere karneleri ile takdir ve teşekkür belgelerini verdi.