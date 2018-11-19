ANKARA (AA) – Yenimahalle'de Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) tarafından hayata geçirilen "Okuma Alışkanlığını Yaygınlaştırma" projesi tanıtıldı.

BAŞKON Başkanı Mehmet Akyol’un ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen etkinliğe bazı milletvekilleri, eski bakanlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve çok sayıda davetli katıldı.

Fethi Yaşar, yaptığı konuşmada, "Bizim yüce kitabımız 'Oku' diye başlıyor. Gazi Mustafa Kemal de yeni Cumhuriyeti eğitimle başlattı. O günkü şartlarda bile en büyük bütçe eğitime ayrıldı. Hepimiz okuyacağız. Okuyarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine muhakkak çıkaracağız." dedi.

Okumadan gelişme, üretim, sanayi, kardeşlik, sevgi ve barış olmayacağına işaret eden Yaşar şunları söyledi:

"Daha çok okuyacağız, kendimizi yenileyeceğiz ve geleceğe daha aydınlık bir şekilde hazırlanacağız. 10 yıldır Yenimahalle’deki tüm okullarımızı özel okulların seviyesine çıkarabilmek için seferber olduk. Okul öncesi eğitim de bizim işimiz değil, öyle olmasına rağmen bugün ilçemize 10 adet kreş yaptık, 2 binden fazla öğrencimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kütüphanemiz yoktu, bugün 10’a yakın bölgemizde etüt merkezlerimiz ve kütüphanelerimiz var. Belediye bünyemizde 650 eğitmene istihdam sağlıyoruz. Zamanında okuma fırsatı bulamamış yurttaşlarımıza okuma-yazma kursları vermeye devam ediyoruz."