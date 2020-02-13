Oleg Cassini’de dijital dönüşüm başladı
İSTANBUL (AA) – Gelinlik ve diğer özel günlere yönelik ürünleri bulunan Oleg Cassini, teknolojinin de gücünü kullanarak 2020 yılında toplamda yüzde 20, e-ticarette yüzde 150, son 3 yıllık bazda ise yüzde 100'ün üzerinde büyüme hedefliyor.
Oleg Cassini'den yapılan açıklamaya göre, teknolojinin gücünün her gün daha fazla hissedildiği bugünlerde, teknolojiyi kullanmak ve teknolojiden faydalanmak hayatın her alanında çok önemli bir rol oynuyor.
Oleg Cassini, 2020 yılında toplamda yüzde 20, e-ticarette yüzde 150, son 3 yıllık bazda ise yüzde 100'ün üzerinde büyüme hedefliyor. Ayrıca dijital pazarlama ve e-ticareti iş stratejilerinin çekirdeği haline getirerek hedeflerine ulaşmayı planlıyor.
Her geçen saniye değişen ve dönüşen dijital dünyadaki potansiyel fırsatları öngören, hızlı şekilde yorumlayan ve aksiyon alarak bu fırsatları müşteriyle buluşturan Oleg Cassini, çalışmalarına yeni dönemde de hız kesmeden devam ediyor. Perakende satışta online ve offline dönüşümlerin tamamını en etkin şekilde kullanan marka için hızlı, güvenilir ve herkes tarafından ulaşılabilir olması piyasada rakiplerinden sıyrılmasını sağlıyor.
Oleg Cassini, e-dönüşüm faaliyetlerini geliştirmek ve dijitalde bulunan yerini sağlamlaştırmak için 2020’de dijitale olan yatırımını artırıyor. 2020’de marka, müşteriye sunacağı dijital deneyimi en iyi şekilde analiz ediyor ve bu sayede müşteri odaklı çalışmaları en hızlı şekilde hayata geçiriyor.
Örnek olarak mağazalarda kasa entegrasyonu minimalize edilerek, satış danışmanları aracılığıyla tek bir cep telefonu üzerinden satış işlemlerinin tamamlanması sağlanıyor.
Dijital fırsatları her alanda güçlü bir şekilde kullanmayı başaran şirket, 2020’de mağazaları için farklı bir konsept ile müşterinin karşısına çıkıyor. Yeni mağaza deneyimleri daha çok dijital dönüşüm etrafında inşa ediliyor. Müşterinin istek ve görüşlerine önem veren ve müşteri memnuniyetini öncelik haline getirmeyi prensip edinen şirket, müşterilerinin gelinlikten ayakkabıya, aksesuardan abiyeye kadar tüm isteklerine cevap verecek bir dijital deneyim sunuyor.
Bu deneyim, müşterinin mağaza ziyaretinden önce daha hazırlıklı olmasını sağlıyor ve gelinin yapılacaklar listesindeki tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir yol haritası sunuyor.
-
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret
-
Yozgat'ta minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
-
Engelli çift “aşk”la rehabilite oldu
-
“Yaşayan İnsan Hazineleri” ödüllü davul ustası Adem Göçer:
-
Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyini öldürdü
-
Gençlerbirliği'nden eski başkanları Hasan Şengel'e plaket
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.