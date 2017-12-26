Oltalama yöntemiyle dolandırdılar, polisten kaçamadılar

Edinilen bilgiye göre, Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların sosyal medya üzerinden sıklıkla başvurduğu phıshıng (oltalama) yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler dolandırıcıların sosyal medya üzerinden rastgele kullanıcı hesaplarına mail atarak kredi kartı bilgilerine ulaşan çeteyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar doğrultusunda şüphelilerin Evrim K. (25), Ramazan K. (20), D.G. (19), Emine Ö. (20) ve 17 ayrı suçtan kaydı bulunan ve çete lideri olduğu iddia edilen Hakan U. (30) olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin şüpheliler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü sırada, sosyal medya üzerinden kart bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin hesabındaki paraları kendi hesaplarına aktarmak isteyen şüphelilerden Ramazan K. ile D.G., kent merkezinde bulunan bir bankaya gitti. Bankada dolandırdıkları kişinin hesabında bulunan paraları kendi hesabına aktarmak üzere olan Ramazan K. ve D.G.’nin durumundan şüphelenen bir banka görevlisi polisi aradı. İhbar üzerine kısa sürede bankaya giden polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Banka da hesap açtırana yüzde 10 komisyon vermiş

Gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, şüphelilerden Ramazan K. hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden D.G.’nin ise itirafçı olduğu öğrenildi. Şüpheli D.G.’nin verdiği ifade doğrultusunda harekete geçen siber polisler diğer şüpheliler Emine Ö., Evrim K. ve 17 ayrı suçtan kaydı bulunan Hakan U.’yu düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 17 suçtan kaydı bulunan ve çete lideri olan Hakan U.’nun dikkat çekmemek için diğer şüpheliler adına farklı banka hesapları açtırdığını ve şüphelilerin de yüzde 10 komisyon karşılığında kendi adlarına banka hesabı açtırmayı kabul ettiklerini belirledi. Öte yandan, şüphelilerin daha önce bir hesaptan 41 bin 200 TL’lik vurgun yaptığı da ortaya çıktı.

5 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan K., Emine Ö. ve Hakan U. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Evrim K. adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şüphelilerden D.G. ise serbest bırakıldı.