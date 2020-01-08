Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2019'da 1,5 milyon hasta muayene edildi

NİĞDE (AA) – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2019'da bir milyon 460 bin hastanın muayene edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2019 yılını değerlendirdi.

Başhekim Günaydın, hastanede 2019 yılında bir milyon 460 bin 680 hastanın muayenesinin yapıldığını söyledi.

Geçen yıl hastanelerinde 25 bin 135 ameliyat gerçekleştirildiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Hastanede birçok ameliyat ve operasyonlar yapıldı ve sevkleri çok aza indirildik. Ayrıca hastaneye yeni alınan cihazlar hizmetine girdi. Niğdeli hayırsever birçok vatandaş, hastaneye cihaz alımı yaparak bağışta bulundu. Hastanede bir profesör, 100 uzman tabip, 31 tabip, 30 doktor öğretim görevlisi, 6 doçent doktor görev yapıyor. 780 personelle hastalarımıza hizmet veriyoruz."

Günaydın, acil servis, lavabolar, yemekhane, çocuk hastanesinin yoğun bakımı, yeni doğan yoğun bakım gibi bir çok alanın yenilendiğine dikkati çekerek, yazma bilmeyenler için MHRS biriminin kurulduğunu hatırlattı.

Hastaneye alınan cihazlar hakkında da bilgi veren Günaydın, şöyle konuştu:

"Bağış yöntemiyle hastanemize 1 milyon lira değerinde 250 infüzyon pompa cihazı alarak, set bağımlılığından kurtulduk. Yıllık 1 milyon 400 bin liranın üzerinde tasarruf sağladık. Patoloji cihazı alımını yaparak il dışı sevkleri önledik. Öte yandan ameliyathaneye bipolar koterizasyon cihazı, book walter ekartör seti, hemoroid lazer cihazı, ortopedi motoru, elektronöromyografi cihazı, 4D ultrasyon cihazı aldık."

Günaydın, bu yıl acil servisin karşısında 400 yataklı ek bina inşaatına başlanacağını sözlerine ekledi.