Onlar polis ekiplerinin eli ayağı

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında narko timlerin yaptığı operasyon ve uygulamalarda en büyük desteği narkotik köpekleri veriyor. Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 11 ay içerisinde yapılan 193 operasyonda toplam 343 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yaklaşık 235 kilo toz ve kubar esrar, 1 kilogram eroin ile metamfetamin ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.